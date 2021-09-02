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Некоторые электрички будут останавливаться по принципу маршруток

С 6 сентября произойдут изменения порядка перевозок железнодорожным сообщением.

Так, со следующей недели пассажиры при отправлении поездами №6294, 6296, 6298 сообщением Гродно — Барановичи-Полесские смогут требовать остановку на таких пунктах, как Войтковичи, Старая Весь, Плетяничи, Старина, Подстанция, сообщает 1prof.by.

Если пассажиру нужно сойти на одной из вышеперечисленных станций, он должен заранее нажать кнопку вызова машиниста и сообщить о своем намерении. В ответ машинист обязан подтвердить, что он правильно понял информацию. Если машинист электропоезда промолчит, необходимо обратиться к сопровождающему состав кассиру.

В случае, когда нужно сесть на поезд на таких остановках, пассажир должен стоять на посадочной платформе так, чтобы машинист его видел.
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