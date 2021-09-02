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Первые ночные заморозки ожидаются в Беларуси на выходных - Да ладно!

На выходных погоду в Беларуси будет формировать неустойчивая холодная воздушная масса, идущая на территорию страны с севера Европы.

Первые осенние заморозки ожидаются в Беларуси на предстоящих выходных, свидетельствуют данные прогноза Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.


По информации синоптиков, в пятницу 3 сентября будет сильный порывистый ветер (объявлено штормовое предупреждение), а днем температура воздуха на юге республики поднимется до +20°С.
На выходных погоду в Беларуси будет формировать неустойчивая холодная воздушная масса, идущая на территорию страны с севера Европы.


Так, в субботу 4 сентября ночью температура воздуха составит от +2 до +9°С, днем будет находиться в пределах от +11 до +17°С.

В воскресенье 5 сентября прогнозируются небольшие кратковременные дожди, а ночью будет от +1 до +7°С, в отдельных районах Беларуси – от 0 до –1°С. Днем воздух прогреется до +10..+17°С.
sputnik.by
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