Белорусы просили запретить ездить электросамокатам в местах движения пешеходов. Ответ ГАИ
В ГАИ ответили: можно будет по велодорожкам и по тротуарам В сети собирали подписи, чтобы запретить электросамокатам ездить по тротуарам. «Люди на электросамокатах носятся по тротуарам с большой скоростью, что угрожает в первую очередь нашим детям», — говорится в петиции.
На днях из ГАИ пришел ответ: МВД подготовило законопроект, предусматривающий внесение изменений в ПДД по данному вопросу, передает Onliner.by.
«Заявители настоящего обращения стали свидетелями массы случаев, когда хватаешь ребенка в последний момент, — было указано в сообщении. — Гулять по тротуарам и пешеходным дорожкам города стало небезопасно, постоянно находишься в напряжении и беспокойстве за детей. Предлагаем запретить езду на электросамокатах по тротуарам и пешеходным дорожкам либо ограничить их скорость передвижения до 15 км/ч».
И вот пришел ответ из МВД:
«Действующим законодательством не урегулировано участие в дорожном движении на средствах персональной мобильности (СПМ), в том числе электросамокатах. МВД подготовило законопроект, предусматривающий внесение изменений в ПДД. СПМ предлагает относить к пешеходам. Передвигаться на них нужно будет по велодорожке, при ее отсутствии — по тротуару, пешеходной дорожке или обочине, не создавая препятствий для пешеходов. Пересечение перехода должно осуществляться со скоростью идущего пешехода».
В письме указаны и технические требования к СПМ. Если они не соблюдены, участие в движении хотят запретить:
скорость до 25 км/ч;
исправная тормозная система;
исправное рулевое управление;
наличие фары.
Кроме того, в проекте закона упомянуты ограничения: запрет на движение в нетрезвом виде, возрастной порог в 12 лет (кроме жилых и пешеходных зон).
Пока же статус электросамокатов не определен. Эксперты видят наилучшим решением проблемы приравнивание электросамокатов к мопедам.
20:34 02/09/2021
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