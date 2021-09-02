На днях из ГАИ пришел ответ: МВД подготовило законопроект, предусматривающий внесение изменений в ПДД по данному вопросу, передает Onliner.by.

«Заявители настоящего обращения стали свидетелями массы случаев, когда хватаешь ребенка в последний момент, — было указано в сообщении. — Гулять по тротуарам и пешеходным дорожкам города стало небезопасно, постоянно находишься в напряжении и беспокойстве за детей. Предлагаем запретить езду на электросамокатах по тротуарам и пешеходным дорожкам либо ограничить их скорость передвижения до 15 км/ч».





И вот пришел ответ из МВД:





«Действующим законодательством не урегулировано участие в дорожном движении на средствах персональной мобильности (СПМ), в том числе электросамокатах. МВД подготовило законопроект, предусматривающий внесение изменений в ПДД. СПМ предлагает относить к пешеходам. Передвигаться на них нужно будет по велодорожке, при ее отсутствии — по тротуару, пешеходной дорожке или обочине, не создавая препятствий для пешеходов. Пересечение перехода должно осуществляться со скоростью идущего пешехода».





В письме указаны и технические требования к СПМ. Если они не соблюдены, участие в движении хотят запретить:









скорость до 25 км/ч;

исправная тормозная система;

исправное рулевое управление;

наличие фары.

Кроме того, в проекте закона упомянуты ограничения: запрет на движение в нетрезвом виде, возрастной порог в 12 лет (кроме жилых и пешеходных зон).





Пока же статус электросамокатов не определен. Эксперты видят наилучшим решением проблемы приравнивание электросамокатов к мопедам.



