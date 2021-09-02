+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Белорусы просили запретить ездить электросамокатам в местах движения пешеходов. Ответ ГАИ

В ГАИ ответили: можно будет по велодорожкам и по тротуарам В сети собирали подписи, чтобы запретить электросамокатам ездить по тротуарам. «Люди на электросамокатах носятся по тротуарам с большой скоростью, что угрожает в первую очередь нашим детям», — говорится в петиции.

На днях из ГАИ пришел ответ: МВД подготовило законопроект, предусматривающий внесение изменений в ПДД по данному вопросу, передает Onliner.by.
 «Заявители настоящего обращения стали свидетелями массы случаев, когда хватаешь ребенка в последний момент, — было указано в сообщении. — Гулять по тротуарам и пешеходным дорожкам города стало небезопасно, постоянно находишься в напряжении и беспокойстве за детей. Предлагаем запретить езду на электросамокатах по тротуарам и пешеходным дорожкам либо ограничить их скорость передвижения до 15 км/ч».

И вот пришел ответ из МВД: 

«Действующим законодательством не урегулировано участие в дорожном движении на средствах персональной мобильности (СПМ), в том числе электросамокатах. МВД подготовило законопроект, предусматривающий внесение изменений в ПДД. СПМ предлагает относить к пешеходам. Передвигаться на них нужно будет по велодорожке, при ее отсутствии — по тротуару, пешеходной дорожке или обочине, не создавая препятствий для пешеходов. Пересечение перехода должно осуществляться со скоростью идущего пешехода».

В письме указаны и технические требования к СПМ. Если они не соблюдены, участие в движении хотят запретить:


скорость до 25 км/ч;
исправная тормозная система;
исправное рулевое управление;
наличие фары.
Кроме того, в проекте закона упомянуты ограничения: запрет на движение в нетрезвом виде, возрастной порог в 12 лет (кроме жилых и пешеходных зон).

Пока же статус электросамокатов не определен. Эксперты видят наилучшим решением проблемы приравнивание электросамокатов к мопедам.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]