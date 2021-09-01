Эта история начиналась почти год назад, когда у педагога возник конфликт с администрацией учебного учреждения. Яблоком раздора, пос словам Василия Гришко, стало его стойкое нежелание закрывать глаза на нарушение законодательства, когда выпускников сперва устраивают по специальности, а через короткий срок, якобы с их согласия, переводят на другую, даже не родственную специальность. Данный процесс, согласно правилам внутреннего распорядка колледжа, должны отслеживать сами преподаватели совместно с администрацией, пишет 1reg.by





«К примеру, у них в дипломе написано «инженер-программист», а их берут продавцом, например, с мизерным окладом. Кому нужно такое распределение? Тем более, что в постановлении Совета министров №821 от 22 июня 2011 года четко сказано: трудоустройство выпускников, которые обучались за счет бюджета, только по своей специальности, в противном случае они должны будут возвращать деньги за обучение», – говорит Василий Васильевич.

Но особенно возмутило преподавателя жесткое требование администрации колледжа «закрыть глаза» на подобную несправедливость.





«Когда я вношу в ведомость правдивые сведения, администрация колледжа это не принимает, говорят, переделывайте. То бишь фактически вынуждают меня пойти на служебный подлог», – так он объяснял свою позицию в суде города Пинска, а затем и в Брестском областном суде, когда шло рассмотрение его апелляционной жалобы.





Все судебные решения, однако, были не в пользу преподавателя. Обращался он по этому поводу и в Брестский облисполком. Но, как сообщалось в ответах из госорганов, изложенные факты не нашли своего официального подтверждения. Значит ли это, что их не было? Сам Василий Гришко по-прежнему убежден в обратном.





Как и в том, например, что отдельные преподаватели колледжа легкой промышленности, в том числе его нынешние руководители, незаконно и необоснованно получали аттестационные категории. Очевидно, конфликт между руководством колледжа и педагогом зашел так далеко, что с ним отказались продлевать контракт. Несмотря на все его былые заслуги, несмотря на высшую квалификационную категорию, несмотря на призовые места, которые регулярно занимали на олимпиадах и конкурсах его учащиеся, с отцом четверых детей администрация решила-таки расторгнуть трудовые отношения.









Выиграет ли от этого колледж? Сей вопрос мы адресовали директору учебного учреждения Николаю Новаку. Тот, однако, наотрез отказался от каких-либо комментариев.





Между тем, его заместитель по учебной работе Ольга Новикова вкратце пояснила позицию руководства в областном суде:





«Василий Васильевич неоднократно нарушал правила внутреннего распорядка, систематически не выполнял возложенные на него функции. А также постоянно вводил в заблуждение руководство колледжа. Кроме того, в течение нескольких месяцев он написал несколько жалоб – в Администрацию президента, Министерство образования, в прокуратуру. Ни один факт, изложенный в этих жалобах, не подтвердился. По тем сведениям, которыми я обладаю, все наши выпускники принимались на работу по своему профилю, например, если это программист, его брали в качества оператора ЭВМ. В последствии, пройдя переобучение, эти молодые люди могли быть с их согласия переведены на другие должности, которые были им предложены, поскольку являлись вакантными на данном предприятии. Законодательство это допускает».





К слову, Василий Гришко, который в целом разделяет политику действующей власти, даже выходил на митинги в ее поддержку год назад, написал письмо лично Александру Лукашенко, с изложением тех фактов, о которых идет речь в данной публикации. Писал и в профильное министерство.





«От меня требовали подписи под пустыми бланками распределения. Я же отказываюсь виноват. Вместо меня принимают зачеты и выставляют их в зачетки, нарушая положения об аттестации. Я провожу сверку, отдаю сведения. Они не нравятся, и я виноват. Я в какой-то безысходности. Люблю Родину. Поддерживаю Президента. И сталкиваюсь с тем, что директор колледжа и его заместители своими приказами могут делать все, что захотят невзирая ни на что» – пишет опальный педагог министру образования Игорю Карпенко. Ответов пока нет.

Государственная газета писала о педагоге Василии Гришко на первой полосе

Очевидно, камнем преткновения в отношениях между опытным педагогом и администрацией стал конфликт интересов. Каждая сторона, по-видимому, не нашла в себе силы для того, чтобы разрешить спор «мирным путем», не прибегая к крайним методам. Будут ли довольны учащиеся и их родители таким развитием событий? Не нам судить. Но, судя по всему, эмоции здесь явно взяли верх над интересами учебного процесса.





P.S. Впрочем, редакция не против выслушать до конца точку зрения теперь уже бывшего начальства Василия Гришко и изложить ее без купюр.