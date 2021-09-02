По требованию технических инспекторов Федерации профсоюзов Беларуси за первое полугодие 2021 года устранено почти 25 тысяч нарушений охраны труда. Об этом сообщают «Минск-Новости».

Отмечается, что за 1 полугодие 2021-го 320 человек были тяжело травмированы, 56 – погибли. Наиболее сложная ситуация в сферах сельского хозяйства, строительства, жилищно-коммунальной сферы.





Одна из наиболее частых причин несчастных случаев – игнорирование требований охраны труда самими потерпевшими. Нередко травмам приводит и то, что руководители и ответственные специалисты не выполняют свои обязанности по охране труда, не в полной мере обеспечивают необходимый регламент работы.







