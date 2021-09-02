Тайота протаранила остановку в Минске, у водителя выявили 4 промилле алкоголя
Автомобиль "Тайота" по управлением 40-летнего водителя врезался в остановку на Долгиновском тракте в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"По счастливой случайности никто не пострадал. На данный момент установлено, что мужчина в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения: при проведении освидетельствования в его организме выявлено 4 промилле алкоголя", - отметили в Госавтоинспекции.
По факту инцидента сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД столицы проводят дополнительную проверку, пишет smartpress.by
20:08 02/09/2021
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