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Тайота протаранила остановку в Минске, у водителя выявили 4 промилле алкоголя

Автомобиль "Тайота" по управлением 40-летнего водителя врезался в остановку на Долгиновском тракте в Минске, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По счастливой случайности никто не пострадал. На данный момент установлено, что мужчина в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения: при проведении освидетельствования в его организме выявлено 4 промилле алкоголя", - отметили в Госавтоинспекции.
По факту инцидента сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД столицы проводят дополнительную проверку, пишет smartpress.by
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