"По счастливой случайности никто не пострадал. На данный момент установлено, что мужчина в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения: при проведении освидетельствования в его организме выявлено 4 промилле алкоголя", - отметили в Госавтоинспекции.

По факту инцидента сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД столицы проводят дополнительную проверку, пишет smartpress.by



