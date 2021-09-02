Это породило вагон разных версий и теорий: мол, это для автомобилей, оснащенных ГБО, для гибридов и т.д. Недавно читатели снова подняли этот вопрос, и мы решили в нем разобраться - пишет Автобизнес.

В ГАИ ситуацию комментировали так: "Изменение вступило в силу с 1 июля 2020 года, чтобы в более точной степени применить нормы Венской конвенции к нашим СТБ 914-99. Регистрационные знаки стали выпускаться по новому образцу, отпечатанные знаки старого образца (в исполнении BY черным цветом. – Прим. ред.) будут выдаваться в обычном порядке, пока не закончатся".





Из постановления Совмина №1849





Регистрационный знак – это изделие, содержащее индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое транспортному средству, и изготовленное в соответствии с требованиями обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов.





Особенно примечательна фраза "изготовленное в соответствии с требованиями". Если исходить из ее смысла именно так, как она прописана в законодательном акте, то регистрационные знаки с BY черного цвета обязательным требованиям соответствуют. Но, как оказалось в июле 2020 года, подходят, да не совсем.





Для начала обратимся к СТБ 914-99. В соответствии с документом изображение BY – это отличительный знак Республики Беларусь, наносимый на регистрационный знак черным цветом.





Однако такое цветовое решение не согласуется с Венской конвенцией о дорожном движении от 1968 года, которая была ратифицирована СССР в 1974 году.





Отличительный знак государства регистрации должен помещаться таким образом, чтобы его можно было легко идентифицировать и нельзя было спутать с регистрационным номером и чтобы не могла ухудшиться его удобочитаемость. Поэтому по крайней мере либо цвет отличительного знака должен отличаться от цвета регистрационного номера, либо цвет фона отличительного знака должен отличаться от цвета фона регистрационного номера, либо отличительный знак должен быть четко отделен от регистрационного номера, предпочтительнее соответствующей линией.





Как видим, отличительный знак (BY в нашем случае) должен отличаться от остальных символов на "номере". Поэтому Конвенция разрешает выделять его либо разными цветами, либо на разном фоне, либо четко отделять отличительный знак государства линией, например, как на российских "номерах".





В Беларуси просто изменили цвет отличительного знака BY для транспортных средств, "озеленив" последний, что не противоречит Конвенции. А вот почему в нашей стране решили привести требования по регистрационным знакам в соответствие с Венской конвенцией только год назад – вопрос риторический, пишет 015.by



