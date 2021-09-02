



43-летний мужчина, управляя комбайном, во время уборки кукурузы на поле, совершил наезд на 90-летнюю местную жительницу, сообщили в СК.





В результате наезда 90-летняя пенсионерка от полученных травм скончалась на месте.





Следствием назначены необходимые экспертизы. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.



