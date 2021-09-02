Трагедия: 90-летняя пенсионерка погибла под колесами комбайна. И это не первый случай
ЧП случилось днём 1 сентября в Щучинском районе, проинформировали в Следственном комитете.
43-летний мужчина, управляя комбайном, во время уборки кукурузы на поле, совершил наезд на 90-летнюю местную жительницу, сообщили в СК.
В результате наезда 90-летняя пенсионерка от полученных травм скончалась на месте.
Следствием назначены необходимые экспертизы. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси.
19:24 02/09/2021
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