+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

AstraZeneca - лидер. Больше всего стран признали эту вакцину

При этом признание вакцины еще не гарантирует право въехать на территорию страны с прививкой, так как каждое государство устанавливает требования к пересечению своих границ.


Привитые вакциной AstraZeneca могут путешествовать в более чем 140 стран мира, не делая при этом ПЦР-тестов и не находясь на самоизоляции. Рейтинг COVID-вакцин для привитых, которым открыто больше всего стран, составило издание VisaGuide.World, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

"AstraZeneca европейского и корейского производства признана в более 140 странах мира. AstraZeneca/Covishield индийского производства - в 60 странах", - говорится в сообщении.

Препарат против коронавируса Comirnaty/Pfizer признали 125 стран; Moderna - 86 стран; CoronaVac/ Sinovac - 48 стран.

В Минздраве подчеркнули, что признание вакцины еще не гарантирует право въехать на территорию страны с прививкой, потому что каждое государство индивидуально устанавливает требования к пересечению своих границ. Эти требования могут меняться.

Проверить актуальные правила въезда в каждую конкретную страну можно на специальном сайте МИД.
korrespondent.net
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]