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Белтелерадиокомпания объяснила, почему Беларусь не участвует в детском «Евровидении-2021»

Белтелерадиокомпания рассказала, почему Беларусь не будет участвовать в детском песенном конкурсе «Евровидение-2021», который пройдет в Париже. Об этом свидетельствует список стран-участниц, размещенный на сайте Европейского вещательного союза, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Уточним, что в этом году в рамках конкурса выступят представители 19 стран: Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Франции, Германии, Грузии, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Португалии, России, Сербии, Испании и Украины.

В пресс-службе Белтелерадиокомпании рассказали, что Беларусь не участвует в песенном соревновании, так как членство республики в Европейском вещательном союзе было абсолютно безосновательно приостановлено. В связи с этим страна не может ни транслировать мероприятие, ни принимать участие в нем.
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