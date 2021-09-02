



Уточним, что в этом году в рамках конкурса выступят представители 19 стран: Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Франции, Германии, Грузии, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Португалии, России, Сербии, Испании и Украины.





В пресс-службе Белтелерадиокомпании рассказали, что Беларусь не участвует в песенном соревновании, так как членство республики в Европейском вещательном союзе было абсолютно безосновательно приостановлено. В связи с этим страна не может ни транслировать мероприятие, ни принимать участие в нем.







