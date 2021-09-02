Пользователи спорят об этичности этого перформанса и рассуждают, так ли важно, что минипиг из видео остался жив, если его сородич — нет, пишет snob.ru





Блогер сняла 99 видео о том, как играется с Калби, выгуливает, наряжает в костюмы и кормит разными лакомствами. Иногда хозяйка готовила при нем свинину и бекон или даже показывала анатомию свиньи на примере детской игрушки.





Последнее, сотое видео на ее канале, набрало более 1,8 миллиона просмотров — в нем поросенка под грустную музыку везут к мяснику. Затем японка показывает тушу свинки, маринует и жарит на гриле. В конце Калби даже ставят маленький алтарь.













Что еще известно:

В ролике на моменте 3:13 на секунду всплывает сообщение: «Эта история — выдумка». Многих пользователей оно обрадовало, но заставило задуматься.





«Спасибо за публикацию этих видео! Я еще раз осознал тяжесть лишения жизни, жизни и счастья, а также важность еды. Теперь я еще больше благодарен животным и растениям».





«Калби прожил намного более приятную жизнь, чем большинство выращиваемых на промышленных фермах свиней, которых вы едите без сожаления. Приятного аппетита».





На 101 день на канале вышло еще одно видео, подтвердившее догадки некоторых — поросенок действительно остался жив, но авторы проекта обратились к зрителям: «Свинина, которую вы едите и Калби проживают одну жизнь».