Против семи минчан заведено уголовное дело за... разрисованные тюки соломы
Ночью 1 сентября милиция задержала семерых минчан, которые разрисовали 82 тюка соломы в поле возле трассы М1
Задержанными оказались четверо мужчин и три женщины от 27 до 51 года.
Как утверждает МВД, при себе у них были баллончики с красной и черной краской.
СК начал против задержанных уголовное дело о злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК).
На видео, опубликованном МВД, задержанные рассказали, что рисовали «красные полоски на белых тюках». Они объяснили, что «это полоски бчб» — «всем известного флага».
«Медиазона» выяснила, что одного из задержанных зовут Александр Бобко. По информации «Вясны», еще двое задержанных — минчане Елена Дедюля и Игорь Мысливец. В их квартирах провели обыски, у детей Елены изъяли технику.
17:09 02/09/2021
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