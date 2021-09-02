Задержанными оказались четверо мужчин и три женщины от 27 до 51 года.





Как утверждает МВД, при себе у них были баллончики с красной и черной краской.





СК начал против задержанных уголовное дело о злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК).





На видео, опубликованном МВД, задержанные рассказали, что рисовали «красные полоски на белых тюках». Они объяснили, что «это полоски бчб» — «всем известного флага».







