The Village Беларусь поговорил с родителями минских школьников и выяснил, что учителя и дети массово саботировали «патриотические» нововведения — вот как это было.





Мы не называем настоящие имена героев и номера школ для их безопасности.





«Учительница не договаривала и быстро возвращалась к героическому подвигу советского народа»

МАКСИМ: Дети пошли в 6-й и 10-й классы минской гимназии. Дети были мною предупреждены накануне, что, возможно, случится информационный трэш во время классного часа. Дома вечером 1 сентября поболтали, повыпытывал, что-кто-как из классных руководителей рассказывал.





В 6-м классе новый молодой преподаватель географии, он же — классный руководитель, по определению сына, «прикольный чувачок». Без вводных слов начал рассказывать про ВОВ и подвиг беларуского народа в веках, сын сидел в телефоне, игрался.





В 10-м классе «классная» — учительница обществоведения и истории, гражданка РФ. По той же схеме рассказывала про ВОВ, пару раз сворачивала на тему сегодняшнего беларуского государства и бесплатного образования, не договаривала, и быстро возвращалась к героическому подвигу советского народа.





Линейка для 1-х и 11-х классов длилась весь первый урок, никого из ранее анонсированных государственных и церковных органов не было, гимн звучал (старший выходил в туалет, подсматривал в окно).





Атмосфера в школе обычная. На наших родительских собраниях накануне тоже ни одна из «классных» ничего не говорила об уроках патриотизма и других нововведениях в этом духе. Только про охрану, карточки и умный буфет. Не обостряют пока.





«Ничего о политике вам говорить не буду»

ВИТАЛИЙ: Спросил у сына, как прошло 1 сентября. Новая «классная» сказала: «ничего о политике вам говорить не буду. Про президентов тоже. Единственное, что скажу — любите Беларусь». Был приятно удивлен. Кажется, что такая же картина и в остальных классах нашей школы. 8 класс.





«Давайце дамовімся, што я вам як быццам усе распавядала»

АЛЕКСАНДР: Сёння дзіця з кветкамі, што бабулі на Каменнай горцы ў пераходзе прадаюць за 17 рублёў пайшоў у чацверты клас. Ад бацькоў маў настаўленні, што калі пачнуць штосьці пра «любімую не аддаюць» і іншы жах казаць не смучацца дый у туалет пайсці, але не прыйшлося.





У нас (так здарылася) новая настаўніца, хаця новая павінна быць з 5 класу. Першы ўрок, класны час, «урок яднання» і ўся дзіч, што пішуць. Але замест гэтага настаўніца наўпрост сказала (блізка да тэксту):





«Дзеці, зараз я павінна ўключыць гімн, распавядаць вам пра герб і сцяг, але давайце дамовімся, што я вам як быццам усе распавядала» — і пачала знаёмства.





Потым пару чалавек спытала караценька, як вы правялі лета. Усё! Ніводнага слова пра Лукашэнка, патрыятызм, еднасць і іншых мазгапраўстваў не было!





Ва ўсім астатнім таксама нічога новага. У нас прапускальная сістэма з турнікетамі дзейнічае ўжо з мінулага года. Каб мне трапіць у клас, я тэлефанаваў настаўніцы, і яна казала каб пусцілі. А малы за адну хвіліну праходзіць.





На ўваходзе сядзела мінулагодняя бабуля, а міліцыянт у боку стаяў, калі пасля занятак выходзілі, міліцыянта не было, казаў сын.





Увогуле неяк усё абыдзена, хаця я настройваўся на горшае, ледзьве ўжо не новую школу шукаў. Але праверыў новую настаўніцы на «Зубры» — не знайшоў і троху супакоіўся.





Наша мінулая «класуха», дарэчы, таксама зараз у школе працуе, няма пытанняў, ніхто там не звольніў усё добра — нават не чуў каб чапляліся. Хаця ў прошлым годзе інстаграм яе пястрыў БЧБ і я, здаецца, на Маршы яе бачыў.





Маладая — 25 год дзесці. Гэта пры тым, вынікаў галасавання ў мінулым годзе мы ў нашай школе не дачакаліся, пратакол не вывешвалі, назіральнікаў у памяшканні не пускалі, АМАП вывозіў з задняга праходу камісію.





«Никаких силовиков в школе не появилось»

ВИКТОРИЯ: Ребенок в 8 классе. В самом начале «классная» сказала, что сегодня такой-то день (ребенок до сих пор не в курсе, что за день), на доске вы видите материалы по теме, но углубляться я не буду — считайте, что я все вам рассказала. Ну и все оставшееся время обсуждали всякие организационные вопросы, правила поведения в школе (прогулы, и т. п.). На входе поставили турникет, детей он бесил — образовалась очередь. Но никаких силовиков в школе не появилось.





«Гимн пела только одна девочка»

СВЕТЛАНА: В школе, куда ходит сын, директор старается угодить «и нашим, и вашим»: не затыкает рты молодым учителям, которые за перемены, не преследует учеников, но и необходимый минимум требуемого властями выполняет. Так было в прошлом году. Думаю, в этом вряд ли что изменится.





Мой сын в прошлом году сам забирал меня из РОВД, куда я попала с Марша, и с тех пор стал серьезно следить за моей (и своей) безопасностью, старается убедить меня «никуда не влазить», чтобы нас не поставили в СОП, чтобы он не попал в приют и мы не платили бы штрафы (один нам уже помогли оплатить добрые люди в прошлом году).





Живем мы более, чем скромно, т.к. я уволилась год назад и теперь у нас деньги появляются нерегулярно и не в таких количествах, как раньше. Поэтому мы не сдаем деньги в школе ни на цветы, ни на подписки, ни на что другое. Даже если бы и были, я бы все равно не участвовала в поборах.





Но, опять же, роль директора — она не «давит», ни на «классных», ни на самих родителей: сдают — хорошо, нет — и не надо. В классе сына 24 человека, из них только одна семья — ярые ябатьки. Само собой, выглядит это очень контрастно.





Дети всеми силами стараются не принимать участия, саботировать всякие псевдопатриотические занятия, уходят с уроков НВП. Больше всего они любят уроки истории и беларуского языка, где они могут откровенно говорить с учителями о происходящем.





На линейке детям сказали петь гимн. Старшие классы проигнорировали это «предложение», они просто молчали, из них пела только одна девочка. В остальном, насколько я поняла, все было очень традиционно и формально.





Сегодня я выбиралась в город как раз в то время, когда старшие классы возвращались домой. Возможно, это просто совпадение или мода, возможно, я притягиваю факты за уши, но мне бросилось в глаза, как много девочек и мальчишек с выкрашенными в красный цвет волосами. Как много мальчишек в красных байках и куртках, некоторые с красными узорами или полосками на белых носках… Такого раньше, ей богу, не было.





Про факультативы по «патриотизму» им пока ничего не говорили. Сын злится, когда я у него об этом спрашиваю: «ты что, думаешь я туда пойду или кто-нибудь из наших пойдет?!».





На входе поставили два турникета — вход в школу теперь по карточкам. Там же дежурит милиция. Милиция будет вместо вахтеров, про это рассказывали — приходить будут к 7:30, уходить после окончания уроков старшеклассников.





Вообще прошлый год был тяжелее для школы, я думаю: никто толком не знал, как себя вести и что говорить детям. Учителя были выбиты из колеи. Сейчас все настолько ясно стало, что нужно просто выдержать натиск «патриотов», быть всем заодно.





«Все вокруг засмеялись»

ЕЛЕНА: Я была на линейке у внука-первокласника, там был минимальный и очень формальный «патриотизм».





На линейке была представительница «Белой Руси», выступала с приветственной речью и подарила всем первоклашкам «подарок от Лукашенко» — книжку про Беларусь. Книжка эта вручается первоклашкам не первый год. Но каждый год туда вносятся коррективы: что-то убирается, что-то добавляется. В новом издании Дарья Домрачева уже представлена как Герой Беларуси.





Еще на линейке присутствовал какой-то высокий чин из МЧС. Естественно, пели гимн, но не дети — просто включили запись хора. Один мальчик-первоклашка во время трансляции гимна, по примеру, видимо, МЧСника, приложил руку к своей голове. Но его мама одернула его. Все вокруг засмеялись. Старшеклассницы пели песню про Беларусь, но не «Любимую не отдают». Никакой госатрибутики и ничего «патриотичного» больше не было.





На первом уроке первоклашек поздравили одиннадцатиклассники, первая учительница рассказала, как и что дети будут учить в 1 классе. Я аккуратно спросила, что говорила учительница — ничего «патриотичного», просто рассказала про учебу.





По рассказам других моих внуков, которые ходят в другие школы, там тоже ничего необычного не было. Обычный первый урок, как и раньше. В тех школах также вполне разумный преподавательский состав, с августа прошлого года не «жестили».





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