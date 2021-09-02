+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Могилевчанин 19 лет назад зарезал таксиста. Сейчас ему вынесли приговор - почти такой же как и Виктору Бабарико

Эта история случилась почти два десятилетия назад, однако поиск преступника, расследование и суд закончились только сейчас.

На скамье подсудимых – 42-летний житель Могилева. По данным следствия, 12 августа 2002 года после семейной ссоры, возникшей в ходе распития спиртных напитков, ушел из дома, взяв с собой кухонный нож. 

Под предлогом поездки в ночной магазин он сел в такси под управлением ранее ему незнакомого потерпевшего. В ходе поездки водитель выяснил, что у К. не было денег для оплаты его услуг, поэтому остановил машину на остановке общественного транспорта и попросил покинуть ее салон. 

В ответ на такие правомерные требования К. нанес потерпевшему удар ножом в область сердца. Потерпевший смог выбежать из машины и добежать до пункта охраны, где скончался от острой кровопотери. 

Обвиняемый выбросил орудие преступления и окровавленную одежду, после чего 18 лет скрывал содеянное, сообщает служба информации прокуратуры Могилевской области.

Вычислить убийцу удалось только в 2020 году – по отпечаткам пальцев. 

Обвиняемого допросили по данному факту, однако он изначально отрицал свою причастность к убийству. Через десять дней после допроса К. добровольно явился в органы внутренних дел и заявил о совершенном преступлении.

В итоге Минский областной суд вынес приговор: на основании п.13 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Источник: KP.BY
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]