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О чём говорила Мария Колесникова в последнем слове?

К сожалению, услышать последнее слово беларусы не смогли.

О чём говорила Мария Колесникова в последнем слове?
Но в штабе Виктора Бабарико узнали некоторые подробности.

Начала выступление Мария на беларускай мове, процитировав отрывок Альгерда Бахарэвіча, который ей прислали в письме солидарные беларусы. Мария отметила, что процесс над ней и Максимом исторический, вне зависимости от того, каким будет по нему решение.

Говорила Маша о нравственном выборе, совести, уважении и любви к людям. О том, что с какой бы окраской по телевидению не звучало слово «демократия», нельзя игнорировать то, что написано про нашу страну в Основном законе.

Она поблагодарила всех адвокатов, которые были лишены права на профессию в ходе этого процесса, и закончила последнее слово характерным выступлением Марии Колесниковой о будущем Беларуси, словно и года не прошло.

Напомним, приговор Марии и Максиму вынесут 6 сентября в 12:00. Адрес: ул. Маяковского 119а, суд Минского района.
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