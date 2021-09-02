Но в штабе Виктора Бабарико узнали некоторые подробности.





Начала выступление Мария на беларускай мове, процитировав отрывок Альгерда Бахарэвіча, который ей прислали в письме солидарные беларусы. Мария отметила, что процесс над ней и Максимом исторический, вне зависимости от того, каким будет по нему решение.





Говорила Маша о нравственном выборе, совести, уважении и любви к людям. О том, что с какой бы окраской по телевидению не звучало слово «демократия», нельзя игнорировать то, что написано про нашу страну в Основном законе.





Она поблагодарила всех адвокатов, которые были лишены права на профессию в ходе этого процесса, и закончила последнее слово характерным выступлением Марии Колесниковой о будущем Беларуси, словно и года не прошло.





Напомним, приговор Марии и Максиму вынесут 6 сентября в 12:00. Адрес: ул. Маяковского 119а, суд Минского района.