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Андрею Скурко из "Нашей Нивы" тоже не изменили меру пресечения

Следствие отказало родителям Андрея Скурко, которые просили изменить ему меру пресечения


Следствие заявило, будто имеет основания полагать, что Скурко сбежит или будет давить на других лиц, участвующих в уголовном процессе, пишет "Наша Нива".

У нашенивца Скурко инсулинозависимый сахарный диабет. После его задержания пожилые и больные родители остались без помощи. Дома Андрея ждет полуторагодовалый сын.

Ранее следствие отказалось выпустить из СИЗО под личное поручительство главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича.

Четверо нашенивцев были задержаны 8 июля. Было заявлено, будто они неправильно оплачивали коммунальные услуги. Через некоторое время следователи выпустили главного редактора журнала "Наша история" Андрея Дынько и бухгалтера Ольгу Ракович. 

Скурко и Мартинович остаются за решеткой.
Источник: euroradio.fm
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