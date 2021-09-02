



Следствие заявило, будто имеет основания полагать, что Скурко сбежит или будет давить на других лиц, участвующих в уголовном процессе, пишет "Наша Нива".





У нашенивца Скурко инсулинозависимый сахарный диабет. После его задержания пожилые и больные родители остались без помощи. Дома Андрея ждет полуторагодовалый сын.





Ранее следствие отказалось выпустить из СИЗО под личное поручительство главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича.





Четверо нашенивцев были задержаны 8 июля. Было заявлено, будто они неправильно оплачивали коммунальные услуги. Через некоторое время следователи выпустили главного редактора журнала "Наша история" Андрея Дынько и бухгалтера Ольгу Ракович.





Скурко и Мартинович остаются за решеткой.