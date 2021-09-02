+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Встаем, вперед": литовские пограничники опубликовали видео, как из Беларуси вытесняют мигрантов - в ГПК прокомментировали

По утверждениям литовской стороны, эти 13 мигрантов уже несколько дней находятся на границе между Беларусью и Литвой и выразили желание вернуться в Беларусь.

"Встаем, вперед": литовские пограничники опубликовали видео, как из Беларуси вытесняют мигрантов - в ГПК прокомментировали
фото носит иллюстративный характер
Погранслужба Литвы опубликовала видео, снятое на границе, где мигрантов с белорусской стороны пытаются вытеснить на территорию соседней страны. Делают это люди в камуфляже, балаклавах и с железными щитами.

– Белорусские пропагандисты продолжают крутить фейковые истории о жестоком и насильственном поведении литовских пограничных патрулей, хотя у нас достаточно доказательств того, что белорусы, а не литовцы, применяют насилие, – сказано в подписи к кадрам.

На них видно, как люди в форме выгружаются из армейской «Газели», отправляются к сидящим неподалеку на земле мигрантам и начинают их вытеснять в сторону Литвы. Они стучат щитами, в этот момент слышны крики «Встаем», «Вперед».


По утверждениям литовской стороны, эти 13 мигрантов уже несколько дней находятся на границе между Беларусью и Литвой, они «выразили желание вернуться в Беларусь и улететь домой, но белорусы игнорировали их», пишет kp.by

Позже Госпогранкомитет Беларуси прокомментировал эти кадры 
Белорусский партизан
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]