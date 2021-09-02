Напомним, ранее участников от Беларуси отстранили от взрослого конкурса. После этого Белтелерадиокомпания отказалась от показа Евровидения. А позже БТРК исключили из Европейского вещательного союза, который выступает организатором конкурса.





Кстати, Беларусь с 2003 года дважды выигрывала детское Евровидение, а Минск дважды принимал финал конкурса.