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Беларусь не будет участвовать в детском Евровидении-2021

Беларусь не будет участвовать в детском Евровидении-2021 в Париже.


Нашей страны нет в списке участников.

Напомним, ранее участников от Беларуси отстранили от взрослого конкурса. После этого Белтелерадиокомпания отказалась от показа Евровидения. А позже БТРК исключили из Европейского вещательного союза, который выступает организатором конкурса.

Кстати, Беларусь с 2003 года дважды выигрывала детское Евровидение, а Минск дважды принимал финал конкурса.
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