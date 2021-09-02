Илья Гапон. Скриншот с видео

Мужчину задержали в мае нынешнего года и предъявили обвинение в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности (ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса). Санкция этой статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В начале судебного заседания мужчина заявил:

«Я буду давать показания, которые могут поставить под угрозу мою личную безопасность и безопасность моей семьи. Поэтому я хочу просить суд провести заседания по моему делу в закрытом режиме».

Прокурор с этим не согласился:

«Если нам не даётся никаких пояснений относительно того, что именно в показаниях может представлять угрозу для обвиняемого и его близких, то я не вижу причин удовлетворять ходатайство».





В сентябре Илья Гапон оставил в чате, участником которого он являлся, сообщение, что считает наиболее приемлемым силовой сценарий противостояния правоохранителям. В частности, Гапонов предлагал «скрытно и неожиданно» нападать группами на сотрудников милиции, «наотмашь, сильно» бить их «п �ками, гидравлическими шлангами». Такие действия более эффективны, чем выходить на улицы и махать флагами, отмечал Илья Гапонов в сообщении в чате.





«Я и моя семья всегда были далеки от политики. Я учил моего ребенка: «Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой». Я против насилия!» — сказал Илья Гапон в суде.





Появление записи, которая послужила причиной возбуждения против него уголовного дела, мужчина объяснял просмотром тех видео, которые во множестве в те дни появлялись на разных интернет-ресурсах:





«Я испытывал страх за жену, ребенка, мать, за то, что с ними может случиться завтра. Ролики были сняты таким образом, что вызывали гнев по отношению к белорусской милиции. Я поддался этим эмоциям. На тот момент я верил, что все это, кровь, выбитые зубы, ранения — чистая правда».





Илья Гапон утверждал, что после просмотра нескольких наиболее устрашающих роликов на глаза ему попался чей-то пост, где предлагались конкретные способы противодействия силовикам. Он скопировал этот пост и разместил в чате, участником которого являлся.





«Теперь я полностью раскаялся в том, что тогда поверил в пропаганду, направленную против власти. Сейчас, когда я увидел полные версии этих роликов, я понимаю, что они постановочные, — заявил обвиняемый. — Свою вину я полностью признаю».





Прокурор напомнил обвиняемому, что первоначально тот полностью отрицал свою вину, заявлял, что ничего не писал ни в каких чатах, появление записи от его имени объяснял потерей мобильного, которым мог воспользоваться нашедший его злоумышленник, выдвигал версию, что написать пост мог кто-то из его клиентов или коллег по работе, так как телефон часто оставался без присмотра.





— Чем объясняется такое расхождение в ваших показаниях? — спросил прокурор.





— Я испугался, — ответил обвиняемый.





Судья поинтересовался, с какой целью и на каких основаниях Илья Гапон незадолго до задержания получил гуманитарную визу в Польшу.





— Это связано исключительно с моим бизнесом, — пояснил Илья.





Жена обвиняемого, которая выступала на суде в качестве свидетеля по делу, заявила, что в приоритете у ее мужа не политика, а семья.





«Он не принимал участия ни в каких собраниях или митингах ни до, ни после августа-сентября 2020 года. На выходные мы и вовсе всей семьёй выезжали на дачу», — сказала жена в суде.





Другой свидетель — друг обвиняемого, подполковник милиции в отставке, подтвердил, что политикой Илья никогда особо не интересовался, никаких враждебных чувств к милиции не испытывал. Когда свидетель увидел ролик, снятый правоохранительными органами после задержания Гапона, у него возникло недоумение по поводу приведенного там текста сообщения в телеграм-чате:





«Илья никогда так не высказывался: ни по форме, ни по содержанию».





На иждивении у Ильи Гапона находятся 14-летний сын и мать-пенсионерка.





«Вы бы не могли встать чуть-чуть левее? — обратился Илья к конвоиру перед началом суда. — Я не видел мать уже четыре месяца».





Мать Ильи не могла сдержать слез на протяжении всего судебного заседания.





На заседании 1 сентября суд рассмотрел содержание публикаций в телеграм-чате, участником которого был Илья Гапон. Помимо прочего, в чате подробно обсуждались формы и методы борьбы с представителями силовых структур: речь шла фактически о тактике «партизанской» войны.





— Вы понимали, что ваши сообщения могут подтолкнуть других людей к непоправимым действиям? — спросил у обвиняемого судья.





— Я не пытаюсь себя оправдать, я виноват. Но я хочу объяснить, почему так получилось, — ответил Илья Гапонов. — Я плотно сидел в одном из деструктивных телеграм-каналов и попал под его влияние. Я испытывал жалость к людям, которые якобы пострадали от жестокости силовиков, и страх за своих близких.





Мне захотелось показать свою причастность к происходящему, показать себя сильным и смелым, способным на решительные действия. Я начал копировать фрагменты материалов с одного из экстремистских интернет-ресурсов и публиковать их в сообщениях и комментариях в чате от своего имени.





Сейчас мне страшно уже из-за другого: своими действиями я мог подтолкнуть к преступлениям чьего-то сына, погубить его и семью. Сейчас я понимаю, что это дикость.





Я хочу попросить прощения у всех сотрудников милиции, у моих друзей, которые в прошлом тоже служили в органах правопорядка. Если бы можно было повернуть время назад! Пусть будет трижды проклят телеграмм!





— Почему же вплоть до начала суда вы отрицали свою вину? Почему отрицали любую причастность к сообщениям в этом телеграм-чате? — спросил обвиняемого прокурор.





— Когда я полностью осознал, что натворил, меня уже не допрашивали. Поэтому чистосердечное признание я решил сделать непосредственно на суде! — пояснил Илья Гапон.





Во время обыска в квартире Гапона среди изъятого оказался и нож с символикой национал-социалистической партии Германии. По словам жены Ильи Гапона, с этим ножом связана семейная история. Это трофейный нож деда Ильи Гапона, участника Великой Отечественной войны. Нож нашелся совсем недавно — во время уборки в дачном домике, среди старых вещей. Илья забрал его домой, почистил и, со слов жены, планировал передать в музей, если там заинтересуются таким экспонатом.





«Уже в СИЗО я написал заявление в правоохранительные органы, чтобы этот нож уничтожили», — сообщил суду Илья.





Во время рассмотрения судом вещественных доказательств по делу прокурор поинтересовался у Ильи Гапона, готов ли тот назвать пароль от изъятого у него айфона. Этот мобильный телефон является средством совершения преступления, поэтому будет конфискован в пользу государства и выставлен на продажу. Без данных о пароле разблокировать айфон для дальнейшего использования нельзя.





«Пожалуй, я пока не буду сообщать пароль, дождусь оглашения приговора», — сказал обвиняемый.





Следующее заседание назначено на 9.10 утра 7 сентября.





Судья Руслан Царук согласился с позицией прокурора. Заседание продолжилось в открытом режиме. div>