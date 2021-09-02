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В Доминикане зафиксировали случаи заражения штаммом коронавируса "мю"

На территории Доминиканской Республики выявили несколько случаев заражения штаммом коронавирусом B.1.621 - "мю".


Согласно данным Минздрава страны, с мая случаи инфицирования этим штаммом были зарегистрированы в столичном регионе Санто-Доминго и городах Бахоруко, Бараона и Асуа. Точное количество заболевших не называется.

Общее число инфицированных больных в Доминикане превысило 350 000, подтверждено 4 008 летальных исходов.
Oxu.az
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