



Согласно данным Минздрава страны, с мая случаи инфицирования этим штаммом были зарегистрированы в столичном регионе Санто-Доминго и городах Бахоруко, Бараона и Асуа. Точное количество заболевших не называется.





Общее число инфицированных больных в Доминикане превысило 350 000, подтверждено 4 008 летальных исходов.



