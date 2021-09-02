Ужас! Комбайн насмерть задавил пенсионерку в поле
Жительница Щучинского района погибла под колесами комбайна, сообщает Следственный комитет.
По данным следствия, днём 1 сентября 43-летний мужчина, управляя комбайном, во время уборки кукурузы на поле в Щучинском районе, совершил наезд на пенсионерку. В результате наезда 90-летняя местная жительница от полученных травм скончалась на месте.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
10:33 02/09/2021
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