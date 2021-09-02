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"Развернул масштабную деструктивную деятельность" МВД задержало парикмахера из Солигорска

В Минске задержали 36-летнего парикмахера из Солигорска «за призывы к насилию и оскорбление президента Беларуси».

В пресс-службе МВД сообщили, что осенью 2020 года он «развернул в сети масштабную деструктивную деятельность против представителей власти».

«В тематических чатах он оскорблял президента и работников правоохранительных органов. В постах мужчины содержались призывы к насилию над милиционерами и радикализации действий участников несанкционированных массовых мероприятий», — заявили в ведомстве.

На видео, выложенном МВД, задержанный сказал, что «призывал к забастовкам, жечь покрышки, перекрывать дороги».

Также в видео показали фото с предметом, похожим на пистолет, но не сообщили об изъятии огнестрельного или пневматического оружия.

Мужчину признали подозреваемым по уголовному делу за оскорбление сотрудника органа внутренних дел: «в ходе расследования действиям фигуранта будет дана правовая оценка по всем эпизодам преступной деятельности».
Источник: telegraf.by
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