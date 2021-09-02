Власти внесли изменения в визовые правила
Совет министров постановлением №502 от 1 сентября внес изменения в визовые правила Республики Беларусь.
Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Основные его положения вступили в силу с 1 сентября.
Изменения в правила внесены в том числе с учетом введения в Беларуси биометрических документов.
Визовые правила дополнены пунктом о том, что МИД по согласованию с ГПК, КГБ и МВД определяет список государств, неблагополучных в миграционном отношении.
Визовую заявку иностранцы теперь смогут предоставлять в беларусские органы как лично, так и по почте, курьером, через представителя или поставщика услуг.
Уточнено, что въездная виза типа D выдается, как правило, на один год.
В правила вводится групповая виза. Она выдается при условии одновременного въезда или транзита группы иностранцев численностью 10 и более человек, объединенных общей целью поездки и передвигающихся в составе группы.
Допускается выдача однократных и двукратных групповых виз типа В, а также однократных групповых виз типа С следующих категорий: участие в спортивных, культурных, научных, образовательных мероприятиях и стажировках, туризм.
Постановлением уточнены требования к документам визовой поддержки.
В соответствии с документом, краткосрочная въездная виза и долгосрочная въездная виза теперь также могут быть выданы по письменному указанию МИД или главного консульского управления МИД.
При этом представления документов визовой поддержки не потребуется.
Источник: reform.by
10:07 02/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение