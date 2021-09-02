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Власти внесли изменения в визовые правила

Совет министров постановлением №502 от 1 сентября внес изменения в визовые правила Республики Беларусь.

Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Основные его положения вступили в силу с 1 сентября.

Изменения в правила внесены в том числе с учетом введения в Беларуси биометрических документов.

Визовые правила дополнены пунктом о том, что МИД по согласованию с ГПК, КГБ и МВД определяет список государств, неблагополучных в миграционном отношении.

Визовую заявку иностранцы теперь смогут предоставлять в беларусские органы как лично, так и по почте, курьером, через представителя или поставщика услуг.

Уточнено, что въездная виза типа D выдается, как правило, на один год.

В правила вводится групповая виза. Она выдается при условии одновременного въезда или транзита группы иностранцев численностью 10 и более человек, объединенных общей целью поездки и передвигающихся в составе группы. 

Допускается выдача однократных и двукратных групповых виз типа В, а также однократных групповых виз типа С следующих категорий: участие в спортивных, культурных, научных, образовательных мероприятиях и стажировках, туризм.

Постановлением уточнены требования к документам визовой поддержки.

В соответствии с документом, краткосрочная въездная виза и долгосрочная въездная виза теперь также могут быть выданы по письменному указанию МИД или главного консульского управления МИД. 

При этом представления документов визовой поддержки не потребуется.
Источник: reform.by
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