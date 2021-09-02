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Казино и 13 обманутых женщин: в Минске начинается суд о финансовой пирамиде

Рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере начнет суд Московского района столицы. Речь идет о незаконной продаже лизинговых автомобилей и игре в казино.

Уголовное дело в отношении уроженцам Витебской области расследовало УСК по Минску. Следствие пришло к выводу, что преступную деятельность фигурант построил по принципу финансовой пирамиды и использовал несколько схем.

"Он обвиняется в том, что с февраля 2019 года по январь 2021 года незаконно завладел имуществом 25 граждан, 3 лизинговых компаний и 2 организаций, занимающихся бизнесом в сфере проката", - сообщили Sputnik в четверг в суде Московского района.

Сумма причиненного ущерба - 709 188,30 белорусских рублей (более 280 тысяч долларов). В материалах дела фигурируют 13 женщин - мужчина убедил их приобрести в рассрочку различные товары, в том числе мобильные телефоны, телевизоры, стиральную машину и холодильник.

Следствие установило, что полученные незаконным путем деньги он тратил в казино.
Sputnik.by
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