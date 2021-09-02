Уголовное дело в отношении уроженцам Витебской области расследовало УСК по Минску. Следствие пришло к выводу, что преступную деятельность фигурант построил по принципу финансовой пирамиды и использовал несколько схем.





"Он обвиняется в том, что с февраля 2019 года по январь 2021 года незаконно завладел имуществом 25 граждан, 3 лизинговых компаний и 2 организаций, занимающихся бизнесом в сфере проката", - сообщили Sputnik в четверг в суде Московского района.





Сумма причиненного ущерба - 709 188,30 белорусских рублей (более 280 тысяч долларов). В материалах дела фигурируют 13 женщин - мужчина убедил их приобрести в рассрочку различные товары, в том числе мобильные телефоны, телевизоры, стиральную машину и холодильник.





Следствие установило, что полученные незаконным путем деньги он тратил в казино.



