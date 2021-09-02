Чем больше детей у белорусов, тем выше риск бедности
Власти провели обследование населения по уровню жизни. Оказалось, что дети значимо влияют на материальное благосостояние семьи.
Каждый квартал статистические органы проводят выборочное обследование населения по уровню жизни. Во 2 квартале 2021 года в среднем по Беларуси ресурсы на члена домашнего хозяйства составили 747 рублей в месяц. В городах и поселках городского типа средние ресурсы на человека достигли 775 рублей, в сельской местности — 654 рубля.
Уровень ресурсов на человека существенно меняется при разном количестве детей до 18 лет в домашнем хозяйстве. Действует общее правило: чем меньше детей, тем выше уровень душевых ресурсов.
Сравните: в домохозяйствах без детей ресурсы на человека составили 839 рублей в месяц, с 1 ребенком — 716 рублей, с 2 детьми — 591 рубль, с 3 и более детьми (многодетные) — 452 рубля.
Не случайно среди многодетных наиболее высокий уровень малообеспеченных домашних хозяйств. Если в среднем по стране этот уровень равен 2,7%, то в домохозяйствах без детей — 1,2%, с 1 ребенком — 4,2%, с 2 детьми — 7,8%, с 3+ детьми — 20,9%.
К малообеспеченным относятся домашние хозяйства с ресурсами на человека ниже бюджета прожиточного минимума. Во 2 квартале 2021 года бюджет прожиточного минимума составил 278,5 рубля в месяц. Около 12,3% многодетных домохозяйств имели ресурсы ниже 250 рублей на человека, еще 13,1% — в пределах 250–300 рублей, 15,4% — в пределах 300–350 рублей, 15,7% — в пределах 350–400 рублей. Вместе перечисленные группы составили более 56% от всех многодетных домохозяйств страны. Значит медианный уровень ресурсов на человека среди многодетных был ниже 400 рублей в месяц, пишет Завтра твоей страны со ссылкой на banki24.by.
09:59 02/09/2021
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