







Каждый квартал статистические органы проводят выборочное обследование населения по уровню жизни. Во 2 квартале 2021 года в среднем по Беларуси ресурсы на члена домашнего хозяйства составили 747 рублей в месяц. В городах и поселках городского типа средние ресурсы на человека достигли 775 рублей, в сельской местности — 654 рубля.





Уровень ресурсов на человека существенно меняется при разном количестве детей до 18 лет в домашнем хозяйстве. Действует общее правило: чем меньше детей, тем выше уровень душевых ресурсов.





Сравните: в домохозяйствах без детей ресурсы на человека составили 839 рублей в месяц, с 1 ребенком — 716 рублей, с 2 детьми — 591 рубль, с 3 и более детьми (многодетные) — 452 рубля.





Не случайно среди многодетных наиболее высокий уровень малообеспеченных домашних хозяйств. Если в среднем по стране этот уровень равен 2,7%, то в домохозяйствах без детей — 1,2%, с 1 ребенком — 4,2%, с 2 детьми — 7,8%, с 3+ детьми — 20,9%.



