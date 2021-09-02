Движение автобусов маршрутов №18, 26, 26А организуется по ул. Захарова, Первомайской, Бядули, Козлова, просп. Машерова с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке в обоих направлениях;





Движение автобусов маршрутов №100, 1064-ТК, 1076-ТК, 1119-ТК, 1151-ТК, 1152-ТК, 1280-ТК, 1547-ТК организуется в обоих направлениях по просп. Независимости, ул. Купалы, Первомайской, Бядули, Козлова, просп. Независимости и далее по маршрутам с выполнением промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке;





Движение автобусов маршрута №115Э организуется в обоих направлениях по просп. Независимости, ул. Купалы, Первомайской, Бядули, Козлова, просп. Независимости и далее по маршруту;





Движение автобусов маршрута №1318-ТК организуется по просп. Независимости, ул. Купалы, Первомайской, Бядули, Козлова, просп. Независимости, пл. Коласа, ул. Хоружей, Куйбышева, просп. Машерова, ул. Куйбышева и далее по маршруту в обоих направлениях с выполнением промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке.