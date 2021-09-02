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В Минске водитель с 4 промилле алкоголя протаранил автобусную остановку

В среду около 16 часов 40-летний водитель легкового автомобиля Toyota двигался по Долгиновскому тракту со стороны МКАД в направлении улицы Орловской в Минске.


Мужчина в районе пересечения с улицей Пригородной не справился с управлением ТС и совершил наезд на остановочный пункт. К счастью, никто не пострадал. 

Водитель, как было установлено, пишет newsbel.by, в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения: в его организме при проведении освидетельствования было выявлено 4 промилле алкоголя.

По факту данного дорожно-транспортного происшествия сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска проводят дополнительную проверку.

 
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