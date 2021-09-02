



Мужчина в районе пересечения с улицей Пригородной не справился с управлением ТС и совершил наезд на остановочный пункт. К счастью, никто не пострадал.





Водитель, как было установлено, пишет newsbel.by, в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения: в его организме при проведении освидетельствования было выявлено 4 промилле алкоголя.





По факту данного дорожно-транспортного происшествия сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска проводят дополнительную проверку.











