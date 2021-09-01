Михаил Аршинский. Фото: БАЖ





В фильме показаны события президентской кампании 2020 года и судьбы людей, принимавших в ней участие, пишет МогилевОнлайн. Свидетелем этих событий Михаил был лично: от первых пикетов по сбору подписей, на которых выстраивались огромные очереди, до поездок объединенного штаба альтернативных кандидатов по регионам, где троице женщин — Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и Веронике Цепкало — устраивали невероятную встречу.





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