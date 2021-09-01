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Виктор Фенчук получил 12 суток

Виктор Фенчук был осужден на 12 суток административного ареста и находится в ЦИП на Окрестина. Такая информация размещена в Telegram-канале волонтеров, где публикуются списки задержанных.



«Виктор Александрович #ЦИП Окрестина (01.09.2021) 12 суток», — такие данные приводят авторы канала.

Вероятно, пишет Reform.by, речь идет о задержанном вчера бывшем руководителе общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Викторе Фенчуке. «Наша Ніва» пишет, что информацию подтвердили его знакомые.

Виктора задерживали на марше в ноябре прошлого года, он получил 15 суток ареста. Вчера в офис АПБ пришли силовики и изъяли копии некоторых документов, сообщалось о задержании одного из сотрудников организации.
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