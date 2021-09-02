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На границе с Беларусью обнаружили контрабанду самокатов на 2 млн гривен

В пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью разоблачена контрабанда электросамокатов и аккумуляторов к ним. Сумма "товара" составила 2 млн гривен.

Фото: на границе с Беларусью обнаружили контрабанду самокатов на 2 млн гривен (dpsu.gov.ua)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

По информации ведомства, грузовик перевозил в адрес украинской фирмы подержанный электротранспорт.

Однако, сотрудники ГПСУ, во время таможенного досмотра, установили, что владельцы товара задекларировали 200 новых аккумуляторов для электросамокатов под видом ранее использованных.

Так, злоумышленники пытались незаконно переправить в Украину подержанный электротранспорт стоимостью 2 млн гривен.

В результате чего сотрудники Гостаможслужбы изъяли весь обнаруженный "товар", сейчас выясняются все обстоятельства правонарушения.







 
Источник: Мария Кучерявец
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