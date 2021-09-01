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Кубраков подарил свои именные часы "будущему главе МВД"

В милицейском лицее к новому учебному году отрыли новый бассейн, самый крутой в системе МВД.

© Sputnik / Анна Нефедова

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков в День знаний подарил именные часы первокурснику лицея МВД именные часы.

Памятный подарок он вручил юноше на торжественной линейке 1 сентября. Общаясь с прессой министр отметил, что рассчитывает, на то, что юный лицеист не только придет служить в милицию, но и станет министром.

"Это часы, которые были изготовлены по специальному заказу к 100-летию уголовного розыска и вручены мне как министру", - сказал Кубраков, отвечая на вопрос Sputnik.

При этом он высказал надежду, что лицеист поступит в академию МВД, а потом "будет министром".

"Ремень (на часах) скорее всего нашему лицеисту первого курса придется поменять, потому что он ему будет великоват. А часы эти мной подарены от души, так как парень сказал, что хочет стать сотрудником органов внутренних дел, возможно, пойдет в службу уголовного розыска и станет опером", - сказал Кубраков.

Глава МВД также рассказал журналистам о том, что для него первое сентября самое памятное было в 11 классе, когда Кубраков на плече нес первоклассницу, которая давала первый звонок на школьной линейке.

Специализированный лицей МВД был организован в 2016 году. До этого он был городском кадетским училищем. В лицее учатся юноши пять лет, с 6 по 11 класс. Воспитанников готовят для поступления в Академию МВД.
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Сегодня на торжественной линейке присутствовали все пять курсов лицеистов, а также первый курс Академии МВД. В мероприятии также приняли участие начальник лицея генерал-майор Виктор Жибуртович, начальник ГУВД Минска генерал-майор Михаил Гриб, а также командующий внутренними войсками - замминистра Николай Карпенков.

По окончании торжественной линейки выпускники вручили лицеистам - новобранцам памятные подарки.
Потом все - министр, его заместители, начальник ГУВД, лицеисты и преподаватели отправились на первый урок.
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