



Президент Казахстана поручил подготовить 100 тысяч ИТ-специалистов

По его словам, пишет Dev.by, стране нужны молодые, образованные, мотивированные кадры, а такие задачи потребуют «полной цифровой перезагрузки» государственного сектора, сообщает «Курсив».





Токаев поручил выстроить принципиально новую архитектуру цифрового правительства, где все ИТ-инициативы госсектора будут основываться на новой платформе казахстанского гостеха. При этом 100% госуслуг станут доступны гражданам со смартфонов.





Также Токаев заявил о необходимости обновлять линии передачи данных на международных коридорах и создавать центры обработки данных, которые будут работать для международных клиентов. По его мнению, Казахстан должен стать хабом для значительной части Евразии. Для решения этой задачи и планируется усилить ИТ-кадры.





В прошлогоднем обращении Токаев говорил, что в течение пяти лет нужно довести объем инвестиций в ИТ-сферу до 500 млрд тенге (1,2 млрд долларов).





Напомним, что у госслужащих в Беларуси несколько иной взгляд на ИТ-кадры. Так, представитель минобра Сергей Касперович в марте 2021 года рассказывал агентству «Минск-Новости», что не видит «роста потребности экономики» в айтишниках.





— Сегодня мы не видим роста потребности экономики в таких кадрах, — говорил Касперович. — Однако ИТ-компании не всегда могут спрогнозировать, сколько им потребуется специалистов через 4–5 лет. Со слов самих заказчиков, они во многих случаях работают в рамках отдельных проектов, которые имеют весьма небольшой срок реализации. Условно, есть краткосрочный проект, под него подбирается персонал, например, на год. А после никто не знает, понадобятся ли и в каком количестве новые сотрудники.





Вскоре после этого БГУИР обнародовал план набора студентов-первокурсников в этом году. Плановый приём и на бюджетную, и на платную форму обучения сократился.