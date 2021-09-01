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Коля Лукашенко отвез в дом-интернат арбузы, мед и скамейки. Уже без папы

Николай Лукашенко посетил дом-интернат в Минске. В поездке его сопровождали пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, глава Федерации хоккея Дмитрий Басков и телеведущий Григорий Азаренок, передает БЕЛТА.

Общий снимок в доме-интернате / БЕЛТА

Пожилые люди получили от младшего сына Александра Лукашенко 2,5 тонны арбузов и другую сельхозпродукцию из Александрии, включая 570 баночек меда и варенья.

Кроме того, в дом-интернат доставлены медицинское оборудование и лекарства, а также десять скамеек для благоустройства территории.

Визитеры пили чай вприкуску с пирожками и тортами, слушали истории ветеранов.

Всего в доме-интернате сейчас живут 362 человека.
euroradio.fm
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