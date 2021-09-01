Общий снимок в доме-интернате / БЕЛТА





Пожилые люди получили от младшего сына Александра Лукашенко 2,5 тонны арбузов и другую сельхозпродукцию из Александрии, включая 570 баночек меда и варенья.





Кроме того, в дом-интернат доставлены медицинское оборудование и лекарства, а также десять скамеек для благоустройства территории.





Визитеры пили чай вприкуску с пирожками и тортами, слушали истории ветеранов.





Всего в доме-интернате сейчас живут 362 человека.



