Коля Лукашенко отвез в дом-интернат арбузы, мед и скамейки. Уже без папы
Николай Лукашенко посетил дом-интернат в Минске. В поездке его сопровождали пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, глава Федерации хоккея Дмитрий Басков и телеведущий Григорий Азаренок, передает БЕЛТА.
Общий снимок в доме-интернате / БЕЛТА
Пожилые люди получили от младшего сына Александра Лукашенко 2,5 тонны арбузов и другую сельхозпродукцию из Александрии, включая 570 баночек меда и варенья.
Кроме того, в дом-интернат доставлены медицинское оборудование и лекарства, а также десять скамеек для благоустройства территории.
Визитеры пили чай вприкуску с пирожками и тортами, слушали истории ветеранов.
Всего в доме-интернате сейчас живут 362 человека.
22:35 01/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение