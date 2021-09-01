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Национальное кадастровое агентство запустило новый сайт

Национальное кадастровое агентство запустило новый корпоративный сайт, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.


"Ресурс претерпел значительные изменения в части дизайна и наполнения. Помимо этого, сайт адаптивен: удобно отображается на смартфонах, планшетах, что позволяет пользователю с легкостью находить необходимую информацию. Также доступны версия для слабовидящих и подача обращений граждан и юридических лиц", - говорится в сообщении. Его цитирует interfax.by

"На нашем обновленном сайте каждый пользователь сможет получить исчерпывающую информацию о деятельности Национального кадастрового агентства, работе системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, состоянии рынка недвижимости, адресной системы, а также о программных продуктах предприятия", - отметили в агентстве.
Кроме того, на сайте можно найти полезные ссылки и тематические материалы, которые сформируют у пользователей комплексное представление об услугах, оказываемых Национальным кадастровым агентством, добавили там.
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