Национальное кадастровое агентство запустило новый сайт
Национальное кадастровое агентство запустило новый корпоративный сайт, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.
"Ресурс претерпел значительные изменения в части дизайна и наполнения. Помимо этого, сайт адаптивен: удобно отображается на смартфонах, планшетах, что позволяет пользователю с легкостью находить необходимую информацию. Также доступны версия для слабовидящих и подача обращений граждан и юридических лиц", - говорится в сообщении. Его цитирует interfax.by
"На нашем обновленном сайте каждый пользователь сможет получить исчерпывающую информацию о деятельности Национального кадастрового агентства, работе системы государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, состоянии рынка недвижимости, адресной системы, а также о программных продуктах предприятия", - отметили в агентстве.
Кроме того, на сайте можно найти полезные ссылки и тематические материалы, которые сформируют у пользователей комплексное представление об услугах, оказываемых Национальным кадастровым агентством, добавили там.
22:15 01/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение