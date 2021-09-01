Всего осужденные получили свыше 120 лет колонии, 85 лет "химии" и 93 года "домашней химии". Причем 22% осужденных — женщины.





"Фигуранты "протестных" уголовных дел продолжают заявлять о жестоком и бесчеловечном обращении, пытках, давлении и принуждении к даче свидетельств на этапе предварительного расследования", — отмечают правозащитники.





Однако суды продолжают выносить обвинительные приговоры, в основу которых положены показания, полученные насильственным путем и с многими нарушениями.





При этом политзаключенные, которые вышли на свободу, продолжают отмечать умышленное ухудшение условий содержания для арестованных по политически мотивированным делам. Эти условия граничат с пытками, они жестоки, унизительны и бесчеловечны.





Правозащитники продолжают получать сведения о нечеловеческих условиях содержания в изоляторах Минска.





"Политические" не получают ни медицинской помощи, ни прогулок, ни передач. Сотрудники ЦИПа продолжают избивать задержанных, не реагируют на жалобы о тараканах в камерах, а заболевших COVID-19 часто не лечат и не изолируют от здоровых людей", — отмечает "Весна".





Кроме того, по состоянию на конец августа в стране ликвидированы или находятся в этом процессе около 200 некоммерческих организаций. Экстремистскими за последний месяц лета признаны более 20 телеграмм-каналов и групп в соцсетях, пишет Еврорадио.



