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22% осужденных — женщины. "Весна" дала "протестную" статистику за август

За август по "протестным" уголовным делам власти осудили не менее 136 человек, из них 58 — в Брестской области. Также было задержано не менее 209 человек, сообщает правозащитный центр "Весна".

Всего осужденные получили свыше 120 лет колонии, 85 лет "химии" и 93 года "домашней химии". Причем 22% осужденных — женщины.

"Фигуранты "протестных" уголовных дел продолжают заявлять о жестоком и бесчеловечном обращении, пытках, давлении и принуждении к даче свидетельств на этапе предварительного расследования", — отмечают правозащитники.

Однако суды продолжают выносить обвинительные приговоры, в основу которых положены показания, полученные насильственным путем и с многими нарушениями.

При этом политзаключенные, которые вышли на свободу, продолжают отмечать умышленное ухудшение условий содержания для арестованных по политически мотивированным делам. Эти условия граничат с пытками, они жестоки, унизительны и бесчеловечны.

Правозащитники продолжают получать сведения о нечеловеческих условиях содержания в изоляторах Минска.

"Политические" не получают ни медицинской помощи, ни прогулок, ни передач. Сотрудники ЦИПа продолжают избивать задержанных, не реагируют на жалобы о тараканах в камерах, а заболевших COVID-19 часто не лечат и не изолируют от здоровых людей", — отмечает "Весна".

Кроме того, по состоянию на конец августа в стране ликвидированы или находятся в этом процессе около 200 некоммерческих организаций. Экстремистскими за последний месяц лета признаны более 20 телеграмм-каналов и групп в соцсетях, пишет Еврорадио.  
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