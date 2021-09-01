22% осужденных — женщины. "Весна" дала "протестную" статистику за август
За август по "протестным" уголовным делам власти осудили не менее 136 человек, из них 58 — в Брестской области. Также было задержано не менее 209 человек, сообщает правозащитный центр "Весна".
Всего осужденные получили свыше 120 лет колонии, 85 лет "химии" и 93 года "домашней химии". Причем 22% осужденных — женщины.
"Фигуранты "протестных" уголовных дел продолжают заявлять о жестоком и бесчеловечном обращении, пытках, давлении и принуждении к даче свидетельств на этапе предварительного расследования", — отмечают правозащитники.
Однако суды продолжают выносить обвинительные приговоры, в основу которых положены показания, полученные насильственным путем и с многими нарушениями.
При этом политзаключенные, которые вышли на свободу, продолжают отмечать умышленное ухудшение условий содержания для арестованных по политически мотивированным делам. Эти условия граничат с пытками, они жестоки, унизительны и бесчеловечны.
Правозащитники продолжают получать сведения о нечеловеческих условиях содержания в изоляторах Минска.
"Политические" не получают ни медицинской помощи, ни прогулок, ни передач. Сотрудники ЦИПа продолжают избивать задержанных, не реагируют на жалобы о тараканах в камерах, а заболевших COVID-19 часто не лечат и не изолируют от здоровых людей", — отмечает "Весна".
Кроме того, по состоянию на конец августа в стране ликвидированы или находятся в этом процессе около 200 некоммерческих организаций. Экстремистскими за последний месяц лета признаны более 20 телеграмм-каналов и групп в соцсетях, пишет Еврорадио.
21:13 01/09/2021
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