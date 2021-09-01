















В Минске на улице Козлова автомобиль на ходу потерял груз пишет «Минск-Новости».

По словам очевидцев, груз выпадал из движущейся машины. Пересекавшие дорогу горожане, которым довелось перебираться через теплую и парящую субстанцию, определили, что это жмых. На место оперативно прибыли работники и техника, чтобы очистить проезжую часть.





Фото: minsknews.by



