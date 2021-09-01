Фотофакт: часть минской улицы Козлова покрылась жмыхом. Смотрите, как это выглядит
На место оперативно прибыли работники и техника, чтобы очистить проезжую часть.
В Минске на улице Козлова автомобиль на ходу потерял груз пишет «Минск-Новости».
По словам очевидцев, груз выпадал из движущейся машины. Пересекавшие дорогу горожане, которым довелось перебираться через теплую и парящую субстанцию, определили, что это жмых. На место оперативно прибыли работники и техника, чтобы очистить проезжую часть.
Фото: minsknews.by
20:34 01/09/2021
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