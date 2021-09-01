МВД опубликовало кадры осмотра камеры, в которой содержались беглецы





Начальнику изолятора, чье имя ведомство не называет, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статей - 10 лет лишения свободы.





На допросе у следователя сотрудник полностью признал свою вину. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении СКР.





По версии следствия, подсудимый приказал своим подчиненным поместить фигурантов одного и того же уголовного дела в одну камеру. Это, как считают следователи, дало им возможность общаться друг с другом и вырабатывать позицию защиты с целью осложнить ход расследования уголовного дела и его дальнейшее рассмотрение в суде, пишет Русская служба Би-би-си.





Кроме того, считает следствие, нахождение в одной камере позволило заключенным разработать план побега. В сообщении СКР также указано, что в ту же камеру был незаконно помещен Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова.





"Кроме этого, [врио начальника изолятора] допустил оставление в открытом виде так называемых "кормушек" - дверей камер для передачи продуктов питания", - заявили в ведомстве.





Побег из изолятора произошел 6 августа. Среди пятерых сбежавших заключенных был Мавриди, обвиняемый в убийстве, а также четверо мужчин, обвиняемых в краже.





11 августа двое беглецов были задержаны. На следующий день полиции сдался третий участник побега. На допросе он заявил, что не знает о местонахождении остальных беглецов, так как, по его словам, они разбежались в разные стороны и связь не поддерживали, сообщало агентство Интерфакс.





18 августа в одном из поселков Новгородской области задержали четвертого участника побега.





50-летний Мавриди, обвиняемый в убийстве, все еще остается на свободе.



