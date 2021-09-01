"На польско-белорусской границе состоялась передача гуманитарной помощи УВКБ ООН и Белорусского Общества Красного Креста беженцам из Афганистана", - говорится в сообщении.





Беженцы полмесяца находятся на линии польско-белорусской границы. В ГПК отметили, что сочли необходимым пропустить в пограничную полосу представителей Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и Белорусского Общества Красного Креста, несмотря на то, что группа беженцев располагается на территории Польши.





"Гуманитарная помощь УВКБ ООН и БОКК учитывает просьбы беженцев и включает в себя продуктовые наборы, бутилированную питьевую воду, наборы со средствами гигиены, теплую одежду, дождевики и шерстяные одеяла.





По заверениям представителей УВКБ ООН, такого рода помощь будет оказываться и далее, вплоть до разрешения ситуации с гражданами Афганистана", - говорится в сообщении.





"Белорусское пограничное ведомство считает, что польская сторона обязана принять все необходимые меры для разрешения ситуации, допустить к беженцам международные правозащитные и гуманитарные организации, а также рассмотреть прошения о предоставлении статуса беженца или убежища, как это установлено европейским и международным законодательством", - подытожили в ГПК.



