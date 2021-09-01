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Беженцам из Афганистана, застрявшим на границе с Польшей, доставили гуманитарную помощь

Гуманитарную помощь от УВКБ ООН и Белорусского Общества Красного Креста передали беженцам из Афганистана, находящимся на белорусско-польской границе, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси в среду.

"На польско-белорусской границе состоялась передача гуманитарной помощи УВКБ ООН и Белорусского Общества Красного Креста беженцам из Афганистана", - говорится в сообщении.

Беженцы полмесяца находятся на линии польско-белорусской границы. В ГПК отметили, что сочли необходимым пропустить в пограничную полосу представителей Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и Белорусского Общества Красного Креста, несмотря на то, что группа беженцев располагается на территории Польши.

"Гуманитарная помощь УВКБ ООН и БОКК учитывает просьбы беженцев и включает в себя продуктовые наборы, бутилированную питьевую воду, наборы со средствами гигиены, теплую одежду, дождевики и шерстяные одеяла.

По заверениям представителей УВКБ ООН, такого рода помощь будет оказываться и далее, вплоть до разрешения ситуации с гражданами Афганистана", - говорится в сообщении.

 
"Белорусское пограничное ведомство считает, что польская сторона обязана принять все необходимые меры для разрешения ситуации, допустить к беженцам международные правозащитные и гуманитарные организации, а также рассмотреть прошения о предоставлении статуса беженца или убежища, как это установлено европейским и международным законодательством", - подытожили в ГПК.
interfax.by
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