Беженцам из Афганистана, застрявшим на границе с Польшей, доставили гуманитарную помощь
Гуманитарную помощь от УВКБ ООН и Белорусского Общества Красного Креста передали беженцам из Афганистана, находящимся на белорусско-польской границе, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси в среду.
"На польско-белорусской границе состоялась передача гуманитарной помощи УВКБ ООН и Белорусского Общества Красного Креста беженцам из Афганистана", - говорится в сообщении.
Беженцы полмесяца находятся на линии польско-белорусской границы. В ГПК отметили, что сочли необходимым пропустить в пограничную полосу представителей Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и Белорусского Общества Красного Креста, несмотря на то, что группа беженцев располагается на территории Польши.
"Гуманитарная помощь УВКБ ООН и БОКК учитывает просьбы беженцев и включает в себя продуктовые наборы, бутилированную питьевую воду, наборы со средствами гигиены, теплую одежду, дождевики и шерстяные одеяла.
По заверениям представителей УВКБ ООН, такого рода помощь будет оказываться и далее, вплоть до разрешения ситуации с гражданами Афганистана", - говорится в сообщении.
"Белорусское пограничное ведомство считает, что польская сторона обязана принять все необходимые меры для разрешения ситуации, допустить к беженцам международные правозащитные и гуманитарные организации, а также рассмотреть прошения о предоставлении статуса беженца или убежища, как это установлено европейским и международным законодательством", - подытожили в ГПК.
20:00 01/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение