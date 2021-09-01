Apple добавила в iPhone две важные функции

Компания Apple планирует использовать спутники, чтобы позволить владельцам iPhone отправлять текстовые сообщения и местонахождение спасателям при чрезвычайных ситуациях, а также отправлять сообщение о сбоях в регионах, где пропала сотовая связь, сообщает источник.





Есть как минимум две связанные с этим аварийные функции, которые будут полагаться на спутниковые сети. Отмечается, что эти функции получат уже следующие поколения iPhone.





Как сообщает Bloomberg, Apple работает над спутниковыми технологиями как минимум с 2017 года. Слухи о том, что следующий iPhone будет иметь спутниковые возможности, возобновились после того, как аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо сказал, что телефон, вероятно, будет работать со спектром, принадлежащим Globalstar Inc.





Это привело к предположению, что iPhone станет чем-то вроде спутникового телефона и избавит пользователей от необходимости полагаться на сотовые сети. Но план Apple изначально более ограничен по масштабу, по словам источника, с упором на помощь клиентам в экстренных сценариях.





И хотя в следующем iPhone может быть оборудование, необходимое для спутниковой связи, функции вряд ли будут готовы раньше 2022 года, сказал другой анонимный источник.





Как пояснили в агентстве, представитель Apple от комментариев отказался.



