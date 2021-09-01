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Очередная волна коронавируса придет в октябре. В Минздраве заверили: все больницы перепрофилироваться не будут

Очередная волна Covid-19 ожидается в октябре 2021 года, сообщает Минздрав итоги видео-совещания по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, которое провела председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.

“Очередную волну мы ждем в октябре, однако наличие сложных пациентов говорит о том, что расслабляться нельзя. Мировая практика вакцинации позволяет значительно уменьшить число заболевших, особенно с тяжелым течением болезни”, - заявил на совещании министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. 
 

Он подчеркнул, что во время нынешнего эпидемического подъема принято решение не закрывать полностью все больницы и все отделения, а часть из них оставить для оказания плановой, высокотехнологичной и специализированной помощи.
smartpress.by
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