“Очередную волну мы ждем в октябре, однако наличие сложных пациентов говорит о том, что расслабляться нельзя. Мировая практика вакцинации позволяет значительно уменьшить число заболевших, особенно с тяжелым течением болезни”, - заявил на совещании министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.





Он подчеркнул, что во время нынешнего эпидемического подъема принято решение не закрывать полностью все больницы и все отделения, а часть из них оставить для оказания плановой, высокотехнологичной и специализированной помощи.



