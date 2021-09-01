Анджея Почобута в Польше наградили медалью «За свободу слова», пишет gazetaby.com. 30 августа в Европейском центре солидарности в Гданьске прошла первая церемония вручения наград. Белорусский журналист и политзаключенный получил медаль в категории «Медиа», от его имени награду принял журналист «Gazeta Wyborcza» Бартош Велиньский.





В июне, напомним, Анджей Почобут стал лауреатом одноименной главной премии Ассоциации польских журналистов. Но это две разные награды. Польский фонд Grand Press учредил медаль «За свободу слова», чтобы отметить людей, которые своими словами и делами в публичном пространстве вносят значительный вклад в сохранение демократических ценностей.





На престижную награду в номинациях «Медиа», «Учреждение» и «Гражданин» претендовали девять человек – их выдвигали польские неправительственные организации, ассоциации, редакции и интернет-пользователи. Еще одну специальную награду присудили за «свидетельство жизни» Мариану Турски, пережившему лагерь смерти Аушвиц-Биркенау.





А в Беларуси – Анджей Почобут находится в жодинском СИЗО с конца марта – ему продлили срок заключения на три месяца. Такое в соседних странах разное понимание роли и значения независимой журналистики.





Анджей, активист непризнанного режимом Союза поляков Беларуси, равно как и глава СПБ Анжелика Борис, находится за решеткой по так называемому «делу поляков», сконструированному белорусскими властями. И, как выяснилось недавно, оба останутся под стражей как минимум до конца ноября.





Почобут отказался писать на имя Лукашенко прошение о помиловании (это означало бы автоматическое признание вины в «разжигании религиозной и национальной вражды», которую инкриминирует журналисту Генпрокуратура РБ, а также согласие на депортацию из страны). Более того, цитирует «Салiдарнасцi» одно из писем мужа Оксана Почобут: «Если бы знал, что внутри письмо с подобным предложением – даже конверт не открывал бы».





Наказание, предусмотренное ч.3 статьи 130 УК РБ, – от 5 до 12 лет лишения свободы. Но Анджей, говорят его родные и коллеги, алмазной твердости породы.



