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Испания в воде

The Washington Post: в испанском городе Альканар зафиксировали мощное наводнение и шторм

Фото: Susana Vera / Reuters

Мощное наводнение и шторм обрушились на автономное сообщество Каталония в Испании. Сообщений о жертвах стихии не поступало, пишет The Washington Post.
Сильный ливень начался ночью и продолжался до обеда в городе Альканар. Коричневые потоки воды уносили в Средиземное море автомобили и находившуюся на открытых участках мебель. По данным метеорологической службы Каталонии, в этот период на квадратный метр выпало более 215 литров воды.

Местные власти призвали жителей оставаться дома, так как погодные условия еще могут привести к новым наводнениям. Из-за сильных дождей под угрозой оказалась и центральная часть страны. Аномальные явления зафиксировали в Мадриде и других районах. Там произошло более девяти тысяч ударов молний.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН представила отчет о том, что из-за изменения климата число стихийных бедствий в мире за последние 50 лет увеличилось в пять раз. Эксперты спрогнозировали дальнейшее увеличение частоты и масштаба смертельных катаклизмов.
lenta.ru
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