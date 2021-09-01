"Мы вернемся" Что пишут задержанные музыканты группы Irdorath
Лидеры фэнтези-фолк-группы Irdorath Владимир и Надежда Калач написали первые письма родным.
Они переживают за своих питомцев Мишку и Платву, рассказывают о счастливых моментах в тюрьме и просят слушать их музыку, сообщает Свабода.
2 августа 2021 года музыкантов фэнтези-фолк-группы Irdorath задержали со стрельбой на даче под Минском. Шестерых задержанных подозревают в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участии в них" — за выступления во время массовых протестных шествий в Минске в августе 2020 года.
Владимир планирует читать по-немецки, ждет писем
Владимир и Надежда Калачи - муж и жена. Родная сестра Владимира Валентина рассказала, о чем музыканты написали семье в первых письмах из заключения.
Первые два письма, пришедшие от Владимира, датированы 15 и 19 августа.
"Вова пишет, что пережил настоящий шок от произошедшего, но потихоньку привыкает к этой новой жизни», — говорит сестра музыканта.
Долгое время мужчина винил себя в том, что друзей задержали на дне рождения жены, особенно переживал за саму Надежду. Адаптироваться к тюрьме ему помогли сокамерники, успокаивают его и всячески помогают. Состояние здоровья дударя хорошее.
"Первое, что сделал, написал на Кубке Irdorath, и оказалось, что даже в камере есть люди, которые нас знают и уважают, а один даже восхищается тем, что мы делаем", — написал в письме Владимир.
На "Володарке" на музыканта наибольшее впечатление произвела первая прогулка: небо, солнце, воздух и несколько травинок на кирпиче. Узник заказал книги на немецком языке в библиотеке и планирует читать.
«Когда вели коридором, он видел Надю и Юлю, и Петра с Антоном (другие участники группы. - РС), сумели даже встретиться взглядами. Это был самый счастливый момент», — пересказывает Валентина.
Письма пока ему приходят только от матери. Он очень ждет посланий с воли.
Надежда: Обнимите друг друга за нас
Надежда Калач написала письмо 22 августа. Первое, что бросается в глаза на нем — это портрет мужа Владимира. Женщина написала письмо, прежде всего, чтобы успокоить родственников, что все условия становятся терпимыми и она в порядке.
"Она очень переживает, что эта ситуация принесла очень большой стресс нам, нашей большой семье (в семье Калачей 4 брата и сестра, Владимир один из них. - РС), потому что знает, какие мы всегда сплоченные, как мы переживаем", — передает Валентина.
Надежда пишет, что не собирается «раскисать». Говорит, что в тюрьме хорошая библиотека, планирует читать. Писем она пока не получала, поэтому очень их ждет.
Супруги волнуются за своих питомцев собаку Мишку и кошку Платву, которых сейчас смотрят родственники. Детей в семье пока нет.
«Что бы ни случилось, в будущем мы вернемся. И наша любовь друг к другу, к вам, к искусству, к нашим ребятам, к друзьям, к жизни никуда не денется. Обнимите друг друга за нас. Ну и слушайте иногда нашу музыку, пусть она живет снаружи», — написала Надежда.
Главное в деле Irdorath
2 августа 2021 года музыкантов фэнтези-фолк-группы Irdorath задержали со стрельбой на даче под Минском с участием вооруженных бойцов СОБР и милиции Минской области. Там праздновали День рождения участницы группы Irdorath Надежды Калач. Силовики использовали дрон, чтобы снять захват. На видео у музыкантов на теле видны следы избиения.
Четырех человек, задержанных на даче вместе с музыкантами, оштрафовали в суде Минского района на суммы от 870 до 1160 рублей и отпустили.
Шестерых задержанных подозревают в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участии в них". Это Владимир Калач, Надежда Калач, Антон Шнип, Петр Марченко, Юлия Марченко (Юницкая), Дмитрий Шиманский. Они остаются под стражей в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.
Пресс-служба МВД сообщила, что «группа дударей неоднократно возглавляла колонну протестующих», чем «вовлекала в несанкционированное массовое шествие граждан».
Irdorath - популярная в Беларуси и в других европейских странах группа, исполняющая авторскую, народную и средневековую музыку, использует волынки, лиру, бузуки, благодаря аутентичным инструментам имеет уникальное звучание. Ее основали гродненцы Владимир и Надежда Калач в 2009 году.
17:43 01/09/2021
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