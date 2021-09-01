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Минздрав: Прогнозируется рост заболеваемости COVID-19

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич заявил, что в стране, несмотря на прогнозируемый подъем заболеваемости коронавирусом, не ожидается каких-либо связанных с этим трудностей

"То, что мы входим в сезон подъема, об этом говорили. Все вернулись из отпусков, в аудитории, люди золотого возраста — с приусадебных участков. Социальное дистанцирование будет уменьшаться. К тому же от погоды никуда не уйдешь. Полагаем, что рост будет, безусловно, но каких-либо сложных ситуаций я не вижу", - цитирует чиновника БелТА


Пиневич также прокомментировал процесс вакцинации населения от COVID-19. Студенческой молодежи и обучающимся в ссузах старше 18 лет будет предложено привиться препаратом «Спутник Лайт». Поступает также вакцина китайского производства.

"Вакцины достаточно. Вопрос лишь в том, как мы убедим всех, что вакцинироваться надо", - сказал Пиневич
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