"То, что мы входим в сезон подъема, об этом говорили. Все вернулись из отпусков, в аудитории, люди золотого возраста — с приусадебных участков. Социальное дистанцирование будет уменьшаться. К тому же от погоды никуда не уйдешь. Полагаем, что рост будет, безусловно, но каких-либо сложных ситуаций я не вижу", - цитирует чиновника БелТА









Пиневич также прокомментировал процесс вакцинации населения от COVID-19. Студенческой молодежи и обучающимся в ссузах старше 18 лет будет предложено привиться препаратом «Спутник Лайт». Поступает также вакцина китайского производства.





"Вакцины достаточно. Вопрос лишь в том, как мы убедим всех, что вакцинироваться надо", - сказал Пиневич







