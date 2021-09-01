У поездов в Беларуси появятся остановки по требованию
В Беларуси поезда будут останавливаться по требованию.
Такое новшество вводится для дизелей Гродно-Барановичи, пишет «Вечерний Гродно».
Теперь поезда №6294 (отправлением из Гродно в 06:05), №6296 (отправлением в 09:17) и №6298 (отправлением в 14:26) не будут останавливаться на остановках Старина и Подстанция (участок Мосты – Волковыск), Войтковичи, Старая Весь и Плетяничи (участок Волковыск – Барановичи).
Чтобы сойти с поезда на этих остановках, пассажир должен заранее нажать кнопку вызова машиниста и сообщить о необходимости выхода из поезда. Он обязан услышать по громкоговорящей связи подтверждение того, что машинист воспринял его информацию правильно, или обратиться к сопровождающему состав кассиру.
Если нужно сесть в поезд с указанных остановок, пассажир должен находиться непосредственно на посадочной платформе, чтобы машинист его видел, сообщили на железнодорожном вокзале Гродно.
Источник: the-village.me
16:21 01/09/2021
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