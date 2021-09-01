Школа усиленного режима

В школах появятся руководители военно-патриотического воспитания, а также факультатив о духовной культуре и патриотизме, напоминает Свабода.





Школы будет охранять милиция

С 1 сентября все минские школы перейдут под охрану милиции. Это значит, что вместо консьержей и сторожей теперь охранять школы будет Департамент охраны МВД. Заступать на пост сотрудники милиции будут за час до начала занятий, а сниматься — через час после уроков. В другое время охранять школы будут сторожа.





Новые изменения объяснили тем, что «квалификации сторожей недостаточно».





"Очевидно, что квалификация людей, дежуривших на входе (как правило, людей пожилого возраста), уже не соответствует современным требованиям. Поэтому МВД и Департамент охраны предложили учреждениям образования минимальный комплекс мер безопасности для работников и учащихся", - рассказал начальник Департамента охраны МВД Александр Шепелев.





В школах также будут нововведения в охране - установят видеокамеры, записи на которых будут храниться месяц. Также на территории школ появятся устройства, подключенные к системе мониторинга общественной безопасности.





"Вход и выход в здание все же должен быть один, мы предложили установить турникеты, которые можно связать в одно целое с интеллектуальной системой. Сегодня существуют различные виды контроля: ученик отмечается карточкой, сканирует отпечаток пальца или проходит идентификацию личности. Действенным способом учета станет автоматическая фиксация данных в электронном журнале", - пояснил Александр Шепелев.





В школах будут военруки

С 1 сентября в школах вводится новая должность - руководитель военно-патриотического воспитания. Это будут учителя, которые займутся патриотическим воспитанием учащихся.





Среди обязанностей - координация работы в организации допризывной подготовки, контроль правил пожарной безопасности и охраны труда. То есть уроков военно-патриотического воспитания не будет.





Также они могут преподавать "допризывную медицинскую подготовку", а в 10-х классах проводить учебно-полевые сборы и обучать детей основам безопасности жизнедеятельности.





У школьников будет факультатив по духовной культуре и патриотизме

Со следующего года в школах вводят факультатив "Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма", уже даже появился учебник, по которому будут изучать "духовность и патриотизм".





Преподавать факультатив будут священники, выпускники духовных школ, а также педагоги, которые пройдут курсы повышения квалификации.





Факультатив планируется для учащихся 5-х и 6-х классов. Это необязательная дисциплина, посещать его будут по желанию.





Факультатив о правах человека

"Будущее начинается сегодня" — факультатив с таким названием вводят в этом году в белорусских школах. Он будет проводиться для школьников 4-8-х классов. С помощью такого факультатива власти хотят "сформировать представление о правах человека в современном обществе".





Факультатив рассчитан на 104 часа. Это тоже не обязательный факультатив, его могут посещать по желанию.





Расплатиться смартфоном в столовой

С 1 сентября минские школьники смогут расплатиться за покупки QR-кодом. Деньги будут списываться с карточки ученика или со счета за питание, который родители смогут пополнять через ЕРИП. Правда, это ноу-хау начнет действовать пока только в сотне столичных школ.