Генеральная прокуратура сообщила, что 30-летнего жителя Гомеля судили за "оскорбление главы государства, представителя власти и угрозу насилием в отношении судьи". Однако прокуратура не сообщила, что осужденный - глухонемой, сообщает Свабода.





Дмитрий работал наладчиком на предприятии «Випра». Это единственное предприятие в Гомеле, которое дает работу людям с нарушением слуха. С февраля у Дмитрия были обыски, у него забрали компьютер и телефон. Суд был закрытым, поэтому даже родственники не могли присутствовать на процессе.





"Дима слышит очень плохо даже с аппаратом. Суду дали положительные характеристики и ходатайства, чтобы дали максимум „химию“ и он отрабатывал ее на заводе. Конечно, самая главная проблема, что он будет в колонии, так как слуховой аппарат у него забрали", - говорят родственники осужденного.





Родные не знают, что именно Дмитрий писал в чатах, ведь общаться с слабослышащим человеком сложно. Судя по всему, на парня вышли, когда проводили обыски у работников предприятия "Випра" - из-за того, что у людей с проблемами слуха тоже был свой небольшой закрытый чат.





Обыски и задержания проходили в мае 2021 года. Люди были очень напуганы, удалили в телефонах Telegram и другие мессенджеры.





В прокуратуре заявили, что Дмитрий "с помощью личного компьютера и других устройств на одном из telegram-каналов разместил фотоизображение главы государства, которое содержит его негативную оценку".





"В продолжение противоправных действий в октябре 2020 года опубликовал в telegram-канале сообщение с оскорблением представителя власти, а в феврале 2021 года - сообщение с призывом к насильственным действиям в отношении заместителя председателя суда одного из районов Минска"





По словам знакомых, Дмитрия взяли под стражу в зале суда после оглашения приговора. Для Дмитрия реальное заключение было неожиданностью. Знакомые говорят, что он будет отбывать наказание без слухового аппарата.