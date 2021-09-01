











В СИЗО политик получил две дозы вакцины против коронавируса. В августе его обследовали для диагностики онкозаболевания, но результаты семье еще не сообщили.





31 августа в СИЗО КГБ пришла адвокат, там она узнала, что у Костусева коронавирус. В письме родным от 25 августа он рассказал, что его здоровье ухудшилось.





Ходатайства об изменении меры пресечения политику на домашний арест из-за состояния здоровья не удовлетворяют. Между тем, по мнению родных, ему нужна срочная операция.





В неволе Костусев с 12 апреля. Его обвиняют в заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем).