+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Ликвидация НГО Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Глава Партии БНФ заболел коронавирусом. Адвокат не смогла посетить его в СИЗО КГБ

31 августа адвокат Инесса Оленская не встретилась с подзащитным Григорием Костусевым из-за его заражения коронавирусом. Об этом БелаПАН сообщила Екатерина Костусева, дочь 64-летнего лидера Партии БНФ, находящегося в СИЗО КГБ.




В СИЗО политик получил две дозы вакцины против коронавируса. В августе его обследовали для диагностики онкозаболевания, но результаты семье еще не сообщили. 

31 августа в СИЗО КГБ пришла адвокат, там она узнала, что у Костусева коронавирус. В письме родным от 25 августа он рассказал, что его здоровье ухудшилось. 

Ходатайства об изменении меры пресечения политику на домашний арест из-за состояния здоровья не удовлетворяют. Между тем, по мнению родных, ему нужна срочная операция.

В неволе Костусев с 12 апреля. Его обвиняют в заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]