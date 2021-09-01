Глава Партии БНФ заболел коронавирусом. Адвокат не смогла посетить его в СИЗО КГБ
31 августа адвокат Инесса Оленская не встретилась с подзащитным Григорием Костусевым из-за его заражения коронавирусом. Об этом БелаПАН сообщила Екатерина Костусева, дочь 64-летнего лидера Партии БНФ, находящегося в СИЗО КГБ.
В СИЗО политик получил две дозы вакцины против коронавируса. В августе его обследовали для диагностики онкозаболевания, но результаты семье еще не сообщили.
31 августа в СИЗО КГБ пришла адвокат, там она узнала, что у Костусева коронавирус. В письме родным от 25 августа он рассказал, что его здоровье ухудшилось.
Ходатайства об изменении меры пресечения политику на домашний арест из-за состояния здоровья не удовлетворяют. Между тем, по мнению родных, ему нужна срочная операция.
В неволе Костусев с 12 апреля. Его обвиняют в заговоре или иных действиях, совершенных с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем).
12:45 01/09/2021
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