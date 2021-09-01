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Задержан бывший руководитель «Аховы птушак Бацькаўшчыны»

В последний день лета в офисе организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» прошел обыск. Информации об этом было совсем немного.

Задержан бывший руководитель «Аховы птушак Бацькаўшчыны»
Виктор Фенчук. Фото greenbelarus.info
На своей страничке в фейсбуке «Ахова» написала: «Пожалуйста, не волнуйтесь! Представители милиции забрали только копии некоторых документов, з чем связан их визит, нам пока самим неизвестно».

Только поздно вечером в этой самой заметке добавилась реплика о задержании одного из сотрудников общественной организации. «Салідарнасці» стало известно из нескольких источников, что идет речь о координаторе программ по Беловежской пуще Викторе Фенчуке.

Ранее он сам возглавлял «Ахову птушак Бацькаўшчыны». Виктор родом из Бреста, профессиональный орнитолог. В 2014 году переехал из Минска в деревню Каменюки Каменецкого района, на окраине Беловежской пущи. Один с главных проектов Виктора — это изучение ареала жизнедеятельности волков.

8 ноября 2020 года Фенчука задерживали на одном из маршей в Минске, он был осужден на 15 суток административного ареста.

«Для меня все началось на Стелле, когда я развернул флаг и включил «режим Нины Багинской», как потом сказал один мой товарищ. Флаг в руках накладывает свой отпечаток и ты перестаешь бояться и убегать. Развернувшаяся цепь ВВшников проглотила меня очень быстро. И я увидел широко раскрытые глаза молодого парня, который схватил меня за руку и в глазах которого была адская смесь адреналина и страха. «Я не сопротивляюсь. Ты только дыши!» – сейчас это кажется мне странным, но именно так я раза три ему сказал, пока он вел меня, неумело пытаясь заломать мне руку, к своему командиру, у которого на шлем сзади была наклейка “Псих”», — писал после ареста Фенчук.

Пока неизвестно, задержание произошло по административной или уголовной статье. Сама «Ахова птушак Бацькаўшчыны» написала следующее: «Надеемся, скоро он будет на воле и вернется к охране дикой природы».
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