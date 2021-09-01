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Протасевич подтвердил допрос следователями ЛНР

Задержанный белорусскими властями сооснователь Nexta Роман Протасевич подтвердил, что его допрашивали следователи-боевики из отколовшейся от Украины ЛНР.



В интервью сайту Страна.ua, которое записывалось в Национальном пресс-центре РБ, Протасевич заявил, пишет АФН, что следователи из ЛНР приезжали, но он якобы отказался давать показания.

«Я сказал так: "Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете спросить, но никаких ни показаний, ни расписываться в ваших бумагах я не буду", - заявил Протасевич.

Ранее Лукашенко неоднократно говорил о том, что Протасевича допрашивали следователи из ЛНР. Сам Протасевич до этого отрицал факт допроса.
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