







интервью сайту Страна.ua, которое записывалось в Национальном пресс-центре РБ, Протасевич заявил, пишет АФН, что следователи из ЛНР приезжали, но он якобы отказался давать показания.





«Я сказал так: "Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете спросить, но никаких ни показаний, ни расписываться в ваших бумагах я не буду", - заявил Протасевич.





Ранее Лукашенко неоднократно говорил о том, что Протасевича допрашивали следователи из ЛНР. Сам Протасевич до этого отрицал факт допроса.